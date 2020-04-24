سواحل تايلاند تشهد زيادة في الأسماك وأبقار البحر وسط إغلاق بسبب كورونا

تشهد سواحل تايلاند زيادة في الأسماك والحيوانات البحرية النادرة، منذ إغلاقها أمام السياح بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات في بيان في موقعها على فيسبوك، إن المسؤولين الذين تم إرسالهم لتفقد الشعاب المرجانية رأوا زيادة واضحة في عدد الأسماك بين تلك الشعاب.

وجاء في البيان "من خلال المسح، وجدنا أنه منذ إغلاق المتنزه الوطني، خلال الشهر الماضي، شهدنا بشكل واضح زيادة في كمية الأسماك".

وتابع "على سبيل المثال، أسماك الببغاء، التي دائما ما نشاهدها في مجموعات من خمس إلى ست أسماك-نراها الآن في مجموعات من 15 إلى 20".

وأضاف البيان أن الشعاب المرجانية في متنزه "هات واناكون" الوطني بإقليم براشواب خيري خان، على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب بانكوك، لا تظهر أي مؤشرات جديدة لتدهور.

وذكرت الإدارة أن أحد مسؤولي الحفاظ على الحيوانات البرية أبلغ عن رؤية أبقار البحر على أساس يومي، أحيانا في مجموعات تضم ما بين خمس إلى ست أبقار، بالقرب من جزيرة كو ليبونج في جنوب تايلاند.

وكانت تايلاند قد أغلقت جميع متنزهاتها الوطنية ومراكز التسوق ومعظم المتاجر وأماكن الاجتماعات لديها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتخضع البلاد لحالة طوارئ منذ 26 مارس، ستستمر حتى 30 أبريل على الأقل.

وسجلت تايلاند 2854 حالة إصابة بكورونا و50 حالة وفاة و2490 حالة تعافي، بحسب موقع "كورونا ميتر" الذي يتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم.