قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 5ر0%إلى 5ر5% على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

واتخذ المركزي الروسي هذا القرار في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق، وانتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات،بحسب قناة"روسيا اليوم".

كما أشار المركزي إلى احتمال مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، وقال المركزي في بيان نشره عقب الاجتماع: "مع تطور الوضع فإن بنك روسيا لا يستنثني خفض الفائدة مجددا في الاجتماعات القادمة".

وقرار خفض الفائدة جاء وفقا لتوقعات الخبراء، حيث توقعوا قرارا مثل هذا لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتوقع المركزي الروسي أن يكون معدل التضخم بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى 8ر4%- 8ر3%.

كما خفض المركزي توقعاته لأسعار النفط، حيث قال إن متوسط سعر برميل النفط الروسي نوع "يورالس" سيكون خلال العام الجاري عند مستوى 27 دولارا.