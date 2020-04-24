دراسة على الاجسام المضادة لكورونا في نيويورك تكشف إصابة 14% بالفيروس

قال أندرو كومو حاكم نيويورك، أمس الخميس، إن ما يقرب من 14 في المائة من 3000 شخص تم فحصهم بحثًا عن وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ولاية نيويورك كانت نتائج اختباراتهم إيجابية.

وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي إن النتائج الأولية جاءت من دراسة أجسام مضادة أجرتها الولاية بشكل عشوائي في محلات السوبر ماركت.

وأوضح كومو "هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا بالعدوى وقاموا بتطوير الأجسام المضادة".

وقال حاكم الولاية إن البيانات يمكن أن تشير إلى معدل وفيات أقل مما قدره البعض. وإذا ما تم تفسيره بالواقع الحقيقي للفيروس الفتاك ، فهذا يعني أن هناك 7ر2 مليون شخص تعرضوا للإصابة.

وتعد نيويورك بؤرة انتشار الفيروس الفتاك في الولايات المتحدة ، التي شهدت حتى الآن أكثر من 46000 حالة وفاة.