رئيس ريان إير الأيرلندية يستبعد تسلم طائرات بوينج 737 ماكس الجديدة قبل صيف العام المقبل

قال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير إن الشركة لن تتسلم الطائرات الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس قبل صيف 2021، عندما تتعافي سوق الطيران من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي اصابت صناعة الطيران العالمية بالشلل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ريان أير هي أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا، وهي عميل رئيسي للطراز بوينج 737 ماكس حيث تعاقدت على شراء 210 طائرات منه.

يذكر أن طائرات هذا الطراز ممنوعة من التحليق في مختلف أنحاء العالم لاعتبارات تتعلق بعوامل السلامة والأمان في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وذكر أوليري أن شركة ريان أير لا تريد تسلم الطائرات الجديدة قبل تعافي سوق الطيران من جديد.

وأوضح أوليري أن ريان أير تراهن على إفلاس الشركات المنافسة الأضعف في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها صناعة الطيران العالمية، مضيفا أنه يتوقع وصول الشركة إلى تسيير 40% من رحلاتها المنتظمة خلال شهر من رفع القيود على حركة السفر في العالم والمنتظر أن يحدث في أواخر يونيو أو أوائل يوليو المقبلين. ويتوقع الوصول إلى 60% من حركة التشغيل الطبيعية خلال سبتمبر المقبل وهو أخر شهور فصل الصيف.

ويتوقع أوليري أن تكون حركة التشغيل خلال فصول الشتاء أعلى من المستويات المعتادة نظرا لإقبال الناس على تعويض رحلات الصيف التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، بفضل حروب الأسعار بين شركات السياحة والفنادق لجذب العملاء وتعويض خسائر فصل الصيف.