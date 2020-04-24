 كندا تستعين بقوات من الجيش لرعاية المسنين في خضم كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 24 أبريل 2020 12:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كندا تستعين بقوات من الجيش لرعاية المسنين في خضم كورونا

الجيش الكندي
الجيش الكندي
أوتاوا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:35 ص

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أمس الخميس، إن بلاده ستنشر قوات من الجيش لتقديم المساعدة في دور المسنين في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالبت مقاطعتا أونتاريو وكيبيك أمس الأربعاء بنشر قوات من الجيش على الأرض من أجل تقديم المساعدة داخل منشآت الرعاية طويلة الأمد، في مواجهة تفشي مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي بأوتاوا: "سنكون هناك للمساعدة على المدى القصير. هذا ليس حلا للمدى الطويل. لا يجب أن يكون لدينا في كندا جنود للقيام برعاية كبار السن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك