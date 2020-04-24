السياحة ترسل لجان تفتيش على المطاعم والمنشأت السياحية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحة والفندقية، ان الوزارة أرسلت اليوم عدد من لجان المرور للتفتيش علي المنشآت السياحية في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والهرم واكتوبر والتجمع وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الشروط المقررة مؤكدا علي ان الوزارة سوف تتخذ عقوبات صارمة تجاه من لا يلتزم بها .

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار أن هذا الإجراء يأتي في اطار حرص وزارة السياحة والاثار علي متابعة المطاعم السياحية للتأكد من التزامها باتباع الشروط والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء للسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بالضوابط المقررة،

وأكد بيان الوزارة أنه من أهم هذه الشروط الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم واخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية من أقنعة وقفازات، والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم، والالتزام بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول، وإعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان، وألا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.