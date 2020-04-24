داعش يقتل 3 من أفراد عائلة ضابط بالجيش العراقي في الموصل

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نيوى العراقية، اليوم الجمعة، أن عناصر تنظيم داعش، قتلوا ثلاثة من أفراد عائلة ضابط في الجيش العراقي شمال غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقال النقيب حسين علي من إعلام الفرقة/15 في الجيش العراقي إن"عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل ضابط بالجيش العراقي برتبة رائد في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار/ 110كم شمال غرب الموصل/فقتلوا والدة الضابط وزوجته وشقيقه / 11عاما/ قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.