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تدير زوهال أتمار الشابة الثلاثينية مصنعا لإعادة تدوير القمامة المضرة بالبيئة لعمل بكرات مناديل للنظافة وليستمر ذلك المصنع متحديا الحرب وإنقطاع الكهرباء والتمييز ضد المرأة بالمجتمع الأفغانى ليصل المصنع لمواجهة أزمة كورونا الأصعب والأسوأ بحسب مديرة ومؤسسة المصنع.

وبحسب فرانس 24 فالسيدة أتمار هى ابنة لأسرة متوسطة هربت من أفغانستان إبان حكم طالبان وعادة مطلع الألفية الحالية لتعمل أتمار لعدة سنوات مستشارة لمنظمات زهلية عالمية فى أفغانستان قبل أن تطور فكرتها.

وفى عام 2016 بدأت أتمار إفتتاح مصنعها الذى قالت إنها لم تكن لتفتحه بسبب وضع المرأة فى أفغانستان إذ أن أخذ قرض من البنك يحتاج وجود شريك وضامن وأصول ولن يرضي رجل أن يشاركها أو يضمنها كما أن المرأة الأفغانية لا تحصل علي شيئ من الأصول من أراضى وعقارات من الميراث لأن ذلك يتوجه للذكور بحسب العادات.

وتضيف أتمار أن عملها سابقا بمنظمة التنمية الدولية الأمريكية ساعدها لتمولها المنظمة بقرض 100 ألف دولار كافية لشراء المعدات من الصين.

وتتابع أتمار أنها كانت خائفة فى البداية فحينما ذهبت لأول مرة لزيارة موقع مصنعها غول إمرسال فى ضواحى كابول لم تري سيدة واحدة فى الشارع بينما هى ستقوم بإدارة مصنع بأكمله فى المكان.

وتضيف أتمار إن من التحديات التى واجهتها عدم وجود العمالة الخبيرة فى المجال ما إضطرها بالبداية لجلب عمالة صينية وباكستانية وكذلك كان الإنقطاع المتكرر للكهرباء يوقف أجزاء من المصنع لساعات وعلاوة علي ذلك تكون التهديدات المتواصلة من الرجال ملاك مصانع أخري.

ويقوم المصنع يوميا إنتاج 4 أطنان من بكرات المناديل البيضاء والوردية والتى تقوم علي مواد خام من القمامة التى يتم تنظيفها وطحنها ومن ثم تحويلها بالماكينات لمناديل.

وتقول أتمار إنها تحرص علي إعطاء الفرصة للنساء الأفغانيات لذلك سعت حتي أوصلت نسبة العمالة النسائية لديها ل30% فى مجالات التسويق والتصنيع علي حد سواء وذلك من إجمالى 70 موظف وعامل فى المصنع.

وتقول أتمار إنه مع إندلاع أزمة كورونا أتت طلبيات لمصنعها من أمريكا وأوروبا.

وعن تحدى كورونا تقول أتمار إن الأمر أخطر تهديد واجهته إذ أدت إجراآت الإغلاق عن توقف الزبالين عن جمع القمامة وكذلك أدي إغلاق الحدود لتعذر جلب المواد التصنيعية من باكستان.

وتابعت أتمار أنها فى محاولة لإنقاذ الأزمة عرضت علي المستشفيات القريبة أن يعطوها القمامة لديهم فى مقابل أن تمولهم بالأقنعة الطبية التى إستوردتها سابقا وتخزنها لديها ولكن دون تقدم فى المفاوضات.

وتستطرد أتمار إنها ليس لديها حل سوي إغلاق المصنع أسابيع حتي يتحسن الوضع مضيفة إن ذلك المصنع صمد أمام الحرب لذا تتوقع أن تمر الأزمة كسابقاتها.