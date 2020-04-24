فرنسا تدرس إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

تدرس فرنسا إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام بأنحاء البلاد، في خضم جائحة فيروس كورونا.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عمداء المدن يوم الخميس، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الفكرة من الخيارت المطروحة، "بلا شك".

ومن المقرر أن يكون الاقتراح جزءا من إجراءات تخفيف الإغلاق العام، والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 11 مايو المقبل.

وتم فرض قيود كبيرة في فرنسا منذ منتصف مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي مؤشر آخر على أن فرنسا تريد عودة الحياة إلى طبيعتها مجددا، ولكن في ظل إجراءات وقائية، يدرس ماكرون السماح للتلاميذ بالعودة إلى المدارس على أساس طوعي.

وقال مكتب ماكرون إنه سيجري عرض الخطط العامة على ساسة في المناطق الفرنسية الأسبوع المقبل.

وتضررت فرنسا، على نحو خاص، جراء الجائحة.

وسجلت فرنسا بحلول يوم الخميس 21 ألفا و 340 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس.

وقال جيروم سالمون مدير الصحة العامة الفرنسي مساء الخميس إن أكثر من 13 ألفا 236 مريضا توفوا في المستشفيات و8 آلاف و 104 أشخاص توفوا في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن ما يقرب من 85 ألف شخص خضعوا للعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس، وأن ما مجموعه حوالي 29 ألفا و 700 مريض بكوفيد-19 يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات.

ومع ذلك، فإن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة آخذ في التراجع حيث يبلغ العدد في الوقت الراهن 5 آلاف و 200 حالة وهو أقل بمقدار ألفي شخص عما كان عليه قبل أسبوعين.