ماكرون يشكر ولاية ألمانية على علاج مصابين فرنسيين بكورونا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شكره لولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية على علاجها مواطنين فرنسيين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب لرئيس حكومة الولاية، أرمين لاشيت، أشاد ماكرون بـ"الإسهام غير المسبوق الذي دعمت به ولاية شمال الراين-ويستفاليا فرنسا في هذا الوضع الصعب، الذي وضعنا جميعا في اختبار قاس".

وبدأ خطاب ماكرون، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، بصيغة الخطاب الرسمية لرئيس حكومة الولاية وإضافة عبارة "عزيزي أرمين" مكتوبة بخط اليد.

وأكد ماكرون في خطابه أن "المصابين، الذين تم تشخيصهم بحالات شديدة من المرض، تمكنوا بهذه الطريقة من الحصول على أفضل رعاية طبية ممكنة".

وفي نهاية مارس، تم نقل ثمانية مرضى في حالة خطيرة من مدينة متز الفرنسية إلى مدينة إيسن الألمانية القريبة من الحدود الفرنسية.

وتوفى رجل يبلغ من العمر 76 عاما في المستشفى الجامعي هناك يوم الاثنين الماضي، وعاد رجلان آخران إلى فرنسا بعد استقرار أوضاعهما، فيما يستمر علاج باقي المرضى في إيسن.