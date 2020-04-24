الاتحاد الأوروبي يمدد قيود التصدير للمستحضرات الطبية بسبب كورونا مع وضع استثناءات

مدد الاتحاد الأوروبي قيود تصدير المستحضرات والأجهزة الطبية للخارج على خلفية جائحة كورونا مع تخفيف بعضها في الوقت ذاته.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، في بروكسل إن دول البلقان ستستثنى مستقبلا من هذه القيود.

كما تم تقليص قائمة الحظر ذاتها بحيث تشمل منتجات أقل.

بدأ تطبيق هذه القيود في منتصف مارس الماضي، لكنها تسمح بتصدير المعدات الطبية من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول أوروبية أخرى، وكانت مدة تطبيق القرار ستة أسابيع تنتهي هذا الأسبوع.

وتستمر القواعد الجديدة مدة ثلاثين يوما.

ويستثنى من قواعد الحظر الجديدة الصادرات الموجهة إلى كل من سويسرا والنرويج وإمارة ليشتنشتاين وأيسلندا.

كانت ألمانيا أثارت استياء في بداية أزمة كورونا لانفرادها بمثل هذا الحظر بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث حظرت تصدير الملابس الواقية للخارج من أجل ضمان توفير الاحتياجات الألمانية مع استثناءات قليلة في التصدير.