إسبر يلتقي أدميرال العمليات البحرية الأمريكية لبحث إعادة قائد حاملة طائرات لعمله

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يلتقي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بالأدميرال مايك جيلداي قائد العمليات البحرية الأمريكية اليوم الجمعة بشأن تقرير عما إذا كان يتم إعادة قائد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي تفشي بين بحاريها فيروس كورونا، لعمله مرة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جوناثان هوفمان أبلغ الصحفيين بشأن الاجتماع خلال موجزه الصحفي.

وقال هوفمان إن اسبر شخص " يتمتع بعقلية متفتحة " ويساند بشكل عام قيادة البحرية.

وكان بريت كروزير قائد "روزفيلت" قد تم فصله من جانب القائم بأعمال وزير البحرية آنذاك توماس مودلي لكتابته مذكرة يحذر فيها من وضع قد يكون خطيرا على متن حاملة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبشكل منفصل، قال هوفمان إن البحارة على متن المدمرة "يو إس إس كيد" جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية بالفيروس وأن السفينة ستعود إلى الميناء لإجلاء بعض عناصر طاقمها وتطهيرها.