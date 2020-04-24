سخر الفنان محمد هنيدي، من المزحة التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة بعد رفع آذان الفجر في شهر رمضان المبارك، والتي يعبرون من خلالها عن شعورهم بالظمأ فور رفع الآذان.



وقال هنيدي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "الإفيه اللي هيغرق السوشيال ميديا بعد دقيقة من آذان الفجر.. (يا جماعة أنا عطشت)".



وتبدأ اليوم الجمعة، أولى أيام شهر رمضان المبارك في مصر وغالبية دول العالمين العربي والإسلامي.

الافيه اللي هيغرق السوشيال ميديا بعد دقيقة من اذان الفجر يا جماعة انا عطشت تم النشر بواسطة ‏‎Mohamed Henedy‎‏ في الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٠