تعديلات مرورية بمنطقة شارع الجلاء في المنصورة بعد تركيب إشارات جديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت إدارة مرور الدقهلية بالتعاون مع حي غرب المنصورة بعض التعديلات بالطريق في منطقة شارع الجلاء؛ في أعقاب تركيب الإشارات المرورية الجديدة المتواجدة بتقاطع شارع الجلاء بمستشفى الصدر، والطريق المؤدي من شارع الجلاء لشارع جيهان والثانوية، والطريق المؤدي من شارع السخانة لمنطقة الجلاء ومستشفى الصدر.

وأُغلق اليوتيرن المتواجد أمام الشركة المصرية للصلب (الخربوطلي) والمؤدي من شارع الجلاء لشارع الثانوية ومنطقة جيهان، وفتح الطريق المؤدي من شارع السلخانة لمستشفى الصدر برفع البردورات المتواجدة.

وتعمل الإشارات المرورية الجديدة بالمنطقة المحورية بشارع الجلاء بشكل منتظم وبتوقيتات معينة أوتوماتيكيا ويزيد زمن الإشارة حتى تخف الأحمال المرورية ثم أوتوماتيكيًا تفتح الإشارة المواجهة لها في التقاطع الآخر ليتناسب مع زمن الإشارة، لتنظيم حركة المركبات وعمل سيولة مرورية بالشارع خاصة وقت الذروة.