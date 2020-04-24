الفلبين تمدد إغلاق العاصمة والمناطق مرتفعة المخاطر حتى منتصف مايو بسبب كورونا

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أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة تمديد فترة الإغلاق في العاصمة والمقاطعات الأخرى التي تعتبر مرتفعة المخاطر للإصابة بفيروس كورنا المستجد حتى 15 مايو.

كما هدد دوتيرتي بفرض الأحكام العرفية إذا لم يوقف المتمردون الشيوعيون هجماتهم وسط تفشي مرض كوفيد -19، المرض الناجم عن الفيروس.

وقال دوتيرتي: "نحن جميعا في خطر" وذلك في خطاب متلفز أعلن فيه تمديد فترة الإغلاق في العاصمة مانيلا والعديد من المقاطعات في جزيرة لوزون الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وأضاف دوتيرتي "لا تزيدوا من احتمالات أو فرص الاصابه به".

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك إن ثماني مقاطعات في وسط وجنوب الفلبين، حيث تتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19، وضعت أيضا تحت إجراءات "حجر صحي مجتمعي مشددة" أكثر صرامة.

وانتقد دوتيرتي المتمردين الشيوعيين على هجماتهم المستمرة على القوات الحكومية وسط تفشي المرض وطالبهم بوقف استباحة القانون.

وقال: "أحذر الجميع الآن، قد أعلن الأحكام العرفية ولن يكون هناك تراجع عن ذلك".

وسجلت وزارة الصحة في البلاد يوم الخميس 271 حالة اصابة اضافية مؤكدة بالمرض، ما رفع العدد في انحاء البلاد إلى 6 آلاف و 981 شخصا، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 462 حالة.