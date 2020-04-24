حركة خمس نجوم في إيطاليا تؤجل انتخابات رئاسة الحزب بسبب كورونا

أعلن حزب حركة خمس نجوم الشعبوية، أكبر شريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، اليوم الجمعة تأجيل انتخابات رئاسة الحزب بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الحزب في بيان نشره على مدونته:" نواجه حالة طوارئ صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة ويجب أن نركز جميع جهودنا على الهدف الوحيد المتمثل في مساعدة البلاد على النهوض مرة أخرى".

وتابع الحزب بالقول إن إحدى لجانه وجدت أنه "من المناسب" تأجيل الانتخابات، التي يجب أن تجرى على أي حال "قبل نهاية العام" أو قبل ذلك إن أمكن.

وتعد حركة خمس نجوم الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم الذي يدعم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لكنها تمر بحالة من التخبط إثر سلسلة من الهزائم في الانتخابات المحلية، فضلا عن تراجع نسبة التأييد للحركة وفقا لاستطلاعات رأي.

واستقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من رئاسة الحزب في يناير الماضي، قبل أيام من الانتكاسة التي مني بها الحزب في الانتخابات الإقليمية، ليخلفه فيتو كريمي، كرئيس مؤقت.

وقال الحزب آنذاك إنه سيتم انتخاب زعيم جديد خلال المؤتمر العام للحزب الذي كان مقررا في مارس الماضي، ولكن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا في أواخر فبراير الماضي ألغى هذه الخطط.