أبوتريكة يكشف سر المباراة التاريخية للفراعنة أمام البرازيل

تذكر محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، كواليس مباراة الفراعنة أمام البرازيل في كأس العالم للقارات بجنوب إفريقيا 2009، والتي يرى أنها أفضل مباراة في تاريخ المنتخب المصري.

وقال أبوتريكة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «bein sports hd1»: «كنا متأخرين 3-1، وحسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر في ذلك الوقت، دخل غرفة الملابس بين الشوطين ورفع ثلاجة المياه وصدمها في الحائط، وقال "أنا لم أحضر إلى هنا كي أخسر 6 أو 7 أمام البرازيل حتى لو سألعب بـ3 أو 4 لاعبين فقط، من لا يريد أن يلعب وخائف يقول لي حاليًا وسأخرجه، لن أقول شيئًا آخر"، وخرج من الغرفة».

وأضاف نجم المنتخب الوطني السابق: «وقال لنا "اللي عايزين تعملوه اعملوه يا باشاوات"».

وتابع: «الشوط الثاني أدينا أفضل مباراة في تاريخ مصر ولا زال الناس يتحدثون عنها، فحسن شحاته كان يعرف كيف يتعامل مع كل لاعب وكيف يحفز اللاعبين».

يذكر أن منتخب مصر خسر أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وظهر الفراعنة خلال هذه المباراة بشكل رائع.