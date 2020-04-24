وفاة راكب آخر بكورونا كان على متن سفينة ألمانية في أستراليا

توفى شخص رابع كان على متن السفينة الألمانية السياحية "أرتانيا"، التي أبحرت بالفعل من المياه الأسترالية، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيرث الأسترالية.

وصرح وزير الصحة بولاية أستراليا الغربية، روجر كوك، للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن الراكب الأجنبي، وهو رجل في السبعينات من عمره، توفي جراء مضاعفات تتعلق بفيروس بكورونا في المستشفى أمس الخميس بعد إخراجه من السفينة الشهر الماضي.

وقال كوك: "هذا تذكير بمدى خطورة المرض".

ووصلت "أرتانيا"، المملوكة لشركة الرحلات البحرية الألمانية "فونيكس رايزن، إلى المياه الأسترالية الشهر الماضي، وشهدت تفشيا لفيروس كورونا المستجد، ودخلت في مواجهة مع سلطات ولاية أستراليا الغربية بعد أن رفضت المغادرة.

وتم حجز السفينة في الحجر الصحي في ميناء فريمانتل، جنوب عاصمة الولاية بيرث، لمدة أسبوعين، وغادرت السفينة إلى أوروبا يوم السبت الماضي وعلى متنها 400 فرد من طاقمها والعديد من الركاب.

وأثبتت الاختبارات إصابة 81 فردا من الطاقم والركاب بفيروس كورونا المستجد. ولا يزال هناك نحو 12 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات بيرث، وفقا للسلطات الصحية الحكومية.

وقالت السلطات الصحية في أستراليا الغربية، إن 4 أشخاص من "أرتانيا" توفوا حتى الآن جراء الفيروس، بينهم فلبيني من طاقم السفينة يبلغ من العمر 42 عاما وراكبان ألمان مسنان.

وتم إعادة حوالي 844 فردا من الركاب والطاقم إلى ألمانيا أواخر الشهر الماضي على متن أربع رحلات تابعة لشركة "كوندور" الألمانية للطيران.

ويوجد في أستراليا أكثر من 6670 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 78 حالة وفاة.

ووفقا للسلطات الصحية، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من سفن الرحلات البحرية، بما في ذلك القادمين من الخارج، مسؤولة عن أكثر من ربع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في أستراليا، بالإضافة إلى أكثر من ثلث عدد الوفيات.