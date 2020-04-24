إدارة الجوازات السعودية توضح شروط تقديم طلب عودة الأجانب لبلدانهم

أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية اليوم الجمعة، تفاصيل مبادرة عودة التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمن يرغب من المقيمين الأجانب النظاميين حاملي التأشيرة "الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة" معلنة أن مصر من بين الدول التي سمح لمواطنيها بالسفر.

وأكدت الجوازات السعودية عبر موقع تويتر اليوم أن حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة) يمكنهم تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة أبشر.

وأوضح الحساب الرسمي للجوازات السعودية خطوات تقديم طلب العودة .

وقالت إدارة الجوازات "من شروط مبادرة العودة، وفقًا للجوازات السعودية، أنه يجب أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام، ووجود تأشيرة لصاحب الطلب سارية المفعول، ووجود جواز سفر ساري المفعول لصاحب الطلب، فضلا عن عدم وجود ملاحظة أمنية على صاحب الطلب، وأن تكون جهة الوصول من الدول المشمولة بالمبادرة".

وأوضحت إدارة الجوازات، أن الدول الدول المستفيدة حاليا من مبادرة عودة هي: (مصر والفلبين وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان).