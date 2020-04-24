الاتحاد الدولي للنقل الجوي: شركات الطيران في آسيا تواجه خسائر ضخمة بسبب كورونا

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل حوالي 300 شركة عاملة في هذا القطاع، اليوم الجمعة من أن شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد تراجعا في أنشطتها هذا العام بمعدل يصل إلى 50% جراء تفشي وباء كورونا.

وأضاف الاتحاد أن القطاع يواجه انخفاضا في الإيرادات بسبب كورونا يقدر بنحو 113 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لميانمار، وقد حصد الوباء أرواح حوالي 190 ألف شخص في أنحاء العالم، وفقا للإحصاءات الرسمية التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضح الاتحاد أن شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تواجه تراجعا في أعداد المسافرين بنسبة تصل إلى 50% العام الجاري مقارنة بعام 2019، وحذرت من تداعيات كارثية على القطاع.

ويرى كونراد كليفورد، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالاتحاد الدولي للنقل الجوي أن هناك نحو 2ر11 مليون شخص معرضون لخطر فقدان وظائفهم، بينهم العاملون في القطاعات التي تعتمد على صناعة الطيران، مثل السفر والسياحة.

ودعا كليفورد الحكومات إلى التدخل لمساعدة شركات الطيران المنكوبة، مستشهداً بانهيار شركة طيران "فيرجن أستراليا"، التي أعلنت مؤخرا إفلاسها والدخول اختياريا تحت الوصاية القضائية.

وتستند تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى سيناريو قيود السفر "الحادة" لمدة ثلاثة أشهر.

وتخشى حكومات المنطقة انتشار الوباء واستمرار قيود السفر لفترة أطول.

وحذرت سنغافورة منذ مارس من أن الوباء يمكن أن يستمر لمدة عام، في حين قالت ماليزيا، التي مددت إجراءات الإغلاق الخميس الماضي إلى 12 مايو المقبل، للحد من تفشي الوباء، إنها ستبقي حدودها مغلقة بعد انتهاء الإغلاق، رغم الدمار المحتمل الذي قد يلحقه هذا الإجراء بصناعة السياحة في البلاد.