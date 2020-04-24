وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 في عاصفة رعدية شمالي فيتنام

أعلنت السلطات المحلية في فيتنام، اليوم الجمعة، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين بعدما ضربت عاصفة رعدية العديد من الأقاليم الجبلية بشمال البلاد.

وقالت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها، إن شخصا توفي في إقليم هازانج نتيحة سقوط شجرة عليه، وتوفي آخر حينما انهار منزله جراء انزلاق صخري.

وأضافت اللجنة أن سقوط الأمطار الغزيرة وقطع الثلج، وهو أمر نادر الحدوث في فيتنام، أدى إلى تدمير ما يقرب من 6000 منزل و1575 هكتارا من حقول الأرز والخضروات، حيث قدر إجمالي الأضرار بنحو 3 ملايين دولار.