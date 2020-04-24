السعودية: 1172 إصابة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 15102

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، في المملكة إلى 15102 حالة مؤكدة، بزيادة 1172 إصابة عن المسجلة أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي في بيانه اليومي "أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة (اثنين لسعوديين و4 لغير سعوديين) ليصل عدد الوفيات إلى 127 حالة وفاة، وتم تسجيل تعافي 124حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2049 حالة".

وأوضح العبد العالي" أن 25% من حالات اليوم لسعوديين، و75% لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبطة بالمسح النشط".

وتابع العبد العالي أن وزارة الصحة السعودية تترقب مزيداً من حالات التعافي من فيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الوفيات المتدنية تعود للرعاية الطبية المتوفرة في السعودية لكافة المصابين بفيروس كورونا بالمجان وعلى أعلى المستويات.

وشدد العبدالعالي على أهمية الاستمرار باتباع توصيات التباعد الاجتماعي، كما أوصى باستخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.