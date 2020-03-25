الحجر الصحي يحول متسلقي الجبال إلى متسلقي حوائط ومكتبات في المنزل

قبل انتشار فيروس كورونا في العالم، واتخاذ الإجراءات الحالية من التباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الأنشطة الفنية والرياضية، كان العالم على موعد مع أولبياد طوكيو 2020، والذي تم تأجيله بسبب الأزمة الحالية.

وكان من الصعب على الرياضيين المشاهير التأقلم في ظل هذه الأوضاع الصعبة، من جلوس في المنزل طوال الوقت، وإلغاء ممارساتهم المفضلة من الرياضة، فقام المتسلقون المحترفون للجبال بمحاولة فك للظروف الحالية التي أجبرتهم على البقاء في منازلهم، فقاموا باستغلال المساحات الفارغة والأرفف والجدران والمكتبات في غرفهم لتسلقاها وممارسة التمارين الخاصة بهم، بدلاً من الجبال.

البقاء في المنزل لأسابيع أو أشهر لا يعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة للمتسلقين المحترفين، الذين كانوا يقضون معظم وقتهم في تسلق المنحدرات وتسلق الجدران والصخور الشاهقة، حاول كثير من الرياضيين استغلال البيئة المنزلية المتواجدين فيها، لممارسة رياضتهم الخاصة، وتحولت رياضة التسلق من الصغور والمنحدرات والجبال، إلى السلالم والطاولات والجدران في المنازل، ونشر الكثير منهم مقاطع فيديو وصوراً لهم أثناء القيام بذلك، وفق ما نشره موقع "بيزنس انسيدر" الأمريكي.

كتبت متسلقة فريق الولايات المتحدوة، بروك رابوتو، عبر صفحتها على الانستجرام، تعليقاً على فيديو تظهر فيه وهي تمارس الرياضة في المطبخ ممسكة بمقابض الأرفف والطاولات، وقالت :"في المطبخ.. لا تقلقوا فقد نظفت الطاولة مكان قدمي بعد ما انتهيت"، ورابوتو من المتسلقات المحترفات في أمريكا وتسجل أرقاماً قياسية منذ 9 سنوات في هذه الرياضة.

أما المتسلقة النمساوية المحترفة جيسيكا بليز، فقد نشرت مقطع فيديو لها، وهي تمسك بمقابض الدعامات الخارجية لمنزلها، وتحتل جيسي مرتبة هامة ضمن متسلقي الصخور، وعلقت على الفيديو: " بدلاً من التنافس في أول كأس عالمي في سويسرا في نهاية هذا الأسبوع، نحن جميعًا نمارس رياضتنا في المنزل بسبب الحجر الصحي".



أما كاتارينا سوين، وهي أيضاً متسلقة نمسواية، فقد حولت أرفف الكتب في مكتبتها إلى جدار تقوم بتسلقه في المنزل، أما المتسلق الأمريكي نينجا واريور جوش، فقد وضع نفسه في مسابقة صعبة، قرر التنقل بين الغرف عن طريق تسلق الحائط والامساء بمقابض السقف والاعتماد على الطاولات بدون لمس الأرض.

وقام مدرب اللياقة البدنية توني فالينزويلا بتحويل مطبخه الخاص إلى مكان يمكن تسلقه تعويضاً عن شعوره بفقدان تسلق الجبال، ونشر المتسلق الإيطالي ستيفانو غيسولفي، صاحب الميدالية الذهبية 5 مرات في كأس العالم للتسلق، تمارين يمكنك القيام بها لبناء الجزء العلوي من الجسم.

وأما للحصول على عضلات بطن، فقد نشر متسلقة الصخور الأمريكية أليكس بيكو التمارين كيفية أداء التمرين في المنزل بمعداته.



