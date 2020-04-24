مباحث تموين كفر الشيخ تضبط مصنع ملابس صنع الآلاف الكمامات غير سليمة

شنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة حملة تموينية على الشركات الطبية والمستلزمات الطبية بالمحافظة، وذلك عقب ورود معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بتصنيع "خ. م. ا"، صاحب مصنع ملابس بدون ترخيص بالمدينة الصناعية دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات الطبية، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وبتكثيف التحريات أسفرت عن صحة ما ورد من معلومات، وإنشاء صاحب مصنع الملابس المتحرى عنه، خط إنتاج لصناعة الكمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية، وتعبئتها داخل عبوات عليها أسماء تجارية، وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تشكيل حملة أمنية قادها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، وتوجهت للمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة كفر الشيخ، وبمداهمته ضبطت 24 ألف كمامة جاهزة للتداول، وكميات كبيرة من الأقمشة، والأربطة، والعبوات، والماكينات المستخدمة في الإنتاج.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 328 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات بالقضية.