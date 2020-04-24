إيطاليا تطرد مواطنا مصريا كان على صلة بمنفذ هجوم سوق عيد الميلاد فى برلين

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أعلنت قوات شرطة الدرك الوطنى الإيطالية اليوم الجمعة أن إيطاليا بصدد طرد مواطن مصري أدين سابقا بالتعاطف مع المتطرفين الإسلاميين وبوجود صلات تربطه بأنيس العمري منفذ هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين عام 2016.

وجاء في بيان لشرطة الدرك الإيطالية أن الرجل المصري الذي أنهى عقوبة السجن في مقاطعة كالابريا جنوبي البلاد في مارس، سلك "طريق التطرف" منذ عام 2015 فصاعدا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (43 عاما)، الذي تمت الإشارة إليه بالأحرف الأولى من اسمه فقط " إتش إيه "، كان على اتصال مع العمري أثناء إقامتهما في مركز لإيواء المهاجرين .

وتم اقتياده إلى مركز احتجاز قبل ترحيله وإعادته قسرا لأنه هدد قاضيا بالقتل وأعلن اعتزامه ارتكاب عمل إرهابي في إيطاليا.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم منعه من الدخول مرة أخرى إلى منطقة شينجن، المنطقة مفتوحة الحدود التي تضم معظم دول غرب أوروبا، على مدى السنوات العشر المقبلة.