 باكستان تحث أعضاء منظمة سارك على توحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تحث أعضاء منظمة سارك على توحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 7:22 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 7:22 م

حث المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية الوطنية ظفر ميرزا، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك" على بذل الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا في المنطقة بأسرها.

جاءت تصريحات ظفر ميرزا- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- خلال ترأسه مؤتمر وزراء الصحة للدول الأعضاء لمنظمة "سارك" عبر الفيديو.

وأبلغ ظفر ميرزا خلال المؤتمر عن الخطوات التي تتخذها حكومة باكستان للتغلب على وباء كورونا في البلاد، وخطة العمل الوطنية الباكستانية لوقف انتشار فيروس كورونا.

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