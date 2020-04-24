مقتل وإصابة 14 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

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قتلت القوات الأفغانية تسعة مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 5 آخرين واعتقلت اثنين، خلال عمليات أجرتها في 3 أقاليم بالبلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان، أن القوات الأفغانية صدت هجوما شنته حركة طالبان على قوات أمنية بمنطقة قره باغ، مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين ومصادرة مدفع رشاش طراز "بي.كيه.إم" وبندقية هجومية طراز "إيه.كيه.47".

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية قتلت اثنين من مسلحي طالبان وأصابت اثنين آخرين خلال عملية منفصلة بمنطقة شاجاري بضواحي مدينة غزني.

وأوضح فيلق الرعد أيضا أن القوات الأفغانية قتلت مسلحا آخر وأصابت 3 آخرين، خلال عملية نفذتها بمنطقة أزرا بإقليم لوجار.

وذكر فيلق الرعد أن القوات الأفغانية اعتقلت مسلحين اثنين من طالبان و5 يشتبه أنهم من مسلحي الحركة أيضا، خلال عملية بمنطقة اريوب زازاي بإقليم باكتيا.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.