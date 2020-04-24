سجناء يحتجون في العاصمة الأرجنتينية بسبب ظروف حبسهم في ظل كورونا

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احتج نزلاء بأحد سجون العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس داخل سجنهم تخوفا من الظروف الصحية خلف القضبان التي قد تؤدي في ظنهم إلى انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد إليهم مع دخول سجناء جدد.

وعرضت شبكة "تي إن" التلفزيونية الأرجنتينية اليوم الجمعة صورا للسجناء بأحد السجون الاتحادية بحي فيلا ديفوتو بالعاصمة وهم يشعلون النار في مراتب أسرتهم ويقذفون الشرطة الموجودة على الأرض من سطح السجن بالحجارة والكراسي والقطع المعدنية.

ورفع السجناء لافتة كتب عليها: "نرفض الموت داخل السجن".

وطالب السجناء باتخاذ إجراءات الأمن الصحي الملائم داخل السجن للحيلولة دون انتشار الوباء داخله.

كما طالب السجناء بنقل المجموعات الخطرة إلى العزل المنزلي.

كانت المحكمة الجنائية العليا في البلاد أوصت من قبل بالإفراج عن شرائح من السجناء مثل المحتجزين قبل المحاكمات والمحكوم عليهم بعقوبات السجن أقل من ثلاث سنوات والنساء الحوامل وكبار السن في الظروف الراهنة.

سادت في جميع بلدان أمريكا اللاتينية خلال الأسابيع الماضية عمليات إفراج عن السجناء على خلفية جائحة كورونا.

ويتعذر داخل السجون في هذه البلدان حصول النزلاء على المياه الدافئة والصابون والرعاية الصحية الملائمة.