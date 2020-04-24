خطوط جنوب أفريقيا الجوية: فصل جميع العاملين أو التصفية الكاملة

كشف تقرير إخباري أن القائمين على إدارة "خطوط جنوب أفريقيا الجوية"، وضعوا خيارا صعبا أمام معارضي خطة فصل جميع العاملين بالشركة وبيع أصولها، وهو التصفية الكاملة.

وقالت الإدارة في خطاب أمس الخميس، موجه إلى "جميع المتضررين"، إن الشركة المملوكة للدولة لا تمتلك الأموال اللازمة لمواصلة أعمالها أو دفع الرواتب لما بعد نهاية الشهر، ورفضت الحكومة حتى الآن طلبات بتقديم مساعدة مالية للشركة.

وكان ممارسو إنقاذ الشركات أرسلوا مقترحا إلى النقابات العمالية يوم 17 أبريل الجاري، بشأن تقليص الطاقم البالغ عدده إجمالا 4700، وطلبوا ردا بحلول اليوم الجمعة.

وفي حال موافقة النقابات يمكن وضع خطة انتعاش جديدة، وإذا لم توافق، فإن الإدارة ستمضي قدما في عملية تصفية كاملة، بحسب الخطاب الذي اطلعت عليها وكالة أنباء "بلومبرج". ومن شأن التصفية أن تُعقِّد دفع تعويضات إنهاء الخدمة.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قررت التوقف عن ضخ أي أموال في شركة الطيران التابعة للدولة، في الوقت الذي تبحث فيه الشركة عن سبل تعافي من تداعيات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.