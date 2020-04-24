وزارة الصحة الإماراتية: 8 وفيات و525 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 9,281 حالة، بعد إجرائها أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.

وقالت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن 8 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة قد توفوا ، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.

وأشارت إلى شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1,760.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.