ظهور الأميرة ليونور ولية عهد إسبانيا لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا

شاهد الشعب الإسباني الأميرة ليونور، ولية عهد البلاد، لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا، غير أنه لم يكن في بث مباشر ولكن في لقطات مصورة بالفيديو.

وحققت الأميرة (14 عاما) المركز الثاني في تصفيات الماراثون التقليدي المفتوح للقراءة الذي يحمل اسم "كيخوت" مساء أمس الخميس.

وظهرت الأميرة وهي تجلس على أريكة وتقرأ في ثقة رواية "الفارس ذو الهيئة الحزينة"، ثم أعطت الكتاب لشقيقتها صوفيا الجالسة إلى جوارها.

وظهرت صوفيا التي تبلغ في التاسع والعشرين من الشهر الجاري سن الثالثة عشرة خجولة أمام الأضواء، وكانت هذه المناسبة أول عرض لها لأنها أول مرة تتحدث فيها للشعب علانية.

وتستمر الفعالية التي تنظمها جمعية مدريد للفنون الجميلة منذ 1977 بمناسبة ذكرى وفاة المؤلف الإسباني ميجيل دي سيرفانتيس (1547-1616) صاحب الرواية الشهيرة "دون كيخوت" (دونكيشوت) ثمان وأربعين ساعة، فحسب.

وبدأ ماراثون القراءة الشاعر الأسباني خوان مارجاريت، الفائز بجائزة سيرفانتيس الأدبية لعام 2019. ويتم نقل مسابقة القراءة عبر شبكة الإنترنت.