مدن وقبائل ليبية تفوض الجيش الوطنى لقيادة البلاد

عقيلة صالح يقترح مجلس رئاسي وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لإنهاء الأزمة الليبية

غداة دعوة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى الخروج لإسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي ومطالبته بضرورة أن يختار الليبيون الجهة التي يرونها مخولة بقيادة المرحلة ضامنا حماية هذا الاختيار، خرجت تفويضات متتالية من المدن والقبائل الليبية للمؤسسة العسكرية لقيادة المرحلة.

وخرج حقوقيون وناشطون من بنغازي وأجدابيا وسرت وطبرق ودرنة في بنغازي ومدينة المرج لإعلان التفويض للمؤسسة العسكرية بقيادة المرحلة رغم الحظر المفروض في البلاد، وفقاً لقناة "ليبيا 218".

كما خرجت بيانات عدة من القبائل الليبية أولها كان من مجلس ومشايخ ترهونة التي قالت في بيانها إنها تفوض المشير حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها وطالب مجلس المشايخ بإصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين المحافظة على مدنية الدولة وبناء المؤسسات السياسية بشكل سليم وعلى أن يقوم الجيش بتأمين البلاد وضبط حدودها.

بدوره، أعلن المجلس البلدي سلوق، في بيان، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد.

أما المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين فقد أصدر بياناً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلنا فيه تفويض المؤسسة العسكرية بتولي زمام الأمور في البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي في الحياة الآمنة المستقرة وتحقيق الأمان والنمو الاقتصادي والمساواة وإنهاء معاناة الشعب وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد.

وفوض عدد من أعضاء مجلس النواب القيادة العامة للجيش بإدارة شؤون البلاد. وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك": "أبارك ما جاء في كلمة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وأعلن تفويضي الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية".

فيما أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، على " فيسبوك"، تفويض المشير حفتر بتولي زمام السلطة بعد تحرير العاصمة طرابلس.

في غضون ذلك، امتلئت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، بهاشتاج #نعم_لتفويض_القوات_المسلحة_لقيادة_البلاد #ليبيا، بحسب صحيفة "الساعة 24" الليبية.

ووصف المغردون من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الغزو التركي بـ"الطامع" في ثروات البلاد، مطالبين المشير حفتر بدحر الخونة من جماعات الإخوان المسلمين والمرتزقة من المليشيات الأتراك.

إلى ذلك، اقترح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.

وأعلن صالح، في كلمة له، خريطة طريق، موضحاً أنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد، مقترحا تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.