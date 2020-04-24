ماليزيا تدرس تغيير استراتيجيات الاستثمار والترويج

قال مصطفى محمد وزير الشؤون الاقتصادية في الحكومة الماليزية، اليوم الجمعة، إن ماليزيا ستحتفظ بالسياسة الاقتصادية العشرية للحكومة السابقة التي تحمل شعار "الازدهار المشترك"، مع إدخال بعض التغييرات على استراتيجيات هذه السياسة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس لمعهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية الماليزي إن قطاع السياحة سيواجه صعوبات بالغة في إنعاشه، في حين تضررت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مصطفى محمد، أن سلسلة التصنيع والقيمة المضافة عالميا، أصبحت شديدة الصعوبة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة "لذلك قد تكون هناك تغييرات في استراتيجيات الاستثمار والترويج".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين في كلمة متلفزة أمس الخميس بمناسبة بدء شهر رمضان أنه سيتم تمديد حالة الإغلاق التام التي تهدف إلى الحد من جائحة فيروس كورونا حتى يوم 12 مايو المقبل.

ولم يستبعد محي الدين تمديد القيود إلى ما بعد منتصف مايو، وذلك على الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19، تراجعت إلى ما دون 100 حالة في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وحالات التعافي بين المصابين ارتفعت إلى 63 بالمئة من إجمالي 5 آلاف و603 حالات إصابة مؤكدة.

وقال محي الدين إنه سيتم رفع بعض القيود لقطاعات الاقتصاد، حيث يتوقع البنك المركزي أنه سينكمش بمعدل يصل إلى 2 بالمئة هذا العام بسبب الجائحة، مضيفا أن "أي تخفيف سيكون /تخفيفا بسيطا/".