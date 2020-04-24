قيادة التحالف تمدد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد حربا منذ ست سنوات، لمدة شهر اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف :"إن تمديد وقف إطلاق النار يأتي بناءً على إعلان التحالف السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم".

وأضاف: "وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".

وأكد المالكي، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

ومضى بالقول :"قيادة التحالف ستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين".

ويوم أمس الخميس، انتهت الهدنة السابقة المؤقتة المعلنة من جانب واحد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والمحددة بأسبوعين كاملين، وسط خروقات متعددة لوقف إطلاق النار واتهامات متبادلة من قبل طرفي الصراع (الحوثيين والقوات الحكومية) بشأن هذه الخروقات.