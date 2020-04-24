فتحي مبروك: يجب على فايلر إعادة هؤلاء للأهلي

قال فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن فوجئ بالمستوى الذي قدمه أحمد ياسر ريان مهاجم الأحمر المعار للجونة مع المنتخب الوطني، في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وأضاف مبروك، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten": "هناك تنسيق بيني وبين الجهاز الفني للفريق الأول بشكل جيد، ويأتون لمشاهدة مباريات الناشئين، ونجلس ونتحدث عن كل لاعب".

وتابع: "فوجئت بمستوى أحمد ياسر ريان مع المنتخب الأولمبي، ومهاجم مميز واستفاد جدًا من فترة إعارته مع الجونة".

وأوضح: "أصبح من العلامات المميزة في فريق الجونة، ووكان مستواه هائلا على مستوى المنتخب الأولمبي، ويستطيع العودة للنادي الأهلي".

وعن عودة محمد شريف للأهلي، قال: "لا أستطيع الجزم بذلك، ولكن في مركز الجناح في الفريق سواء الأيسر أو الأيمن هناك كهربا ورمضان صبحي وحسين الشحات وآخرين".

واختتم: "ناصر ماهر من اللاعبين الجيدين جدًا، ويجب أن يعود للنادي، وله رؤية جيدة في الملعب، والقرار في يد فايلر".