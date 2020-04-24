ضبط أدوية مخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة بصيدلية في المنصورة

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استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالدقهلية مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، صيدلية تتاجر في الأدوية المخدرة بمدينة المنصورة؛ وأسفر التفتيش عن ضبط مواد مخدرة ومنشطات جنسية وأدوية نفسية كلها مهربة ومجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبطت الحملة صنف "تامول إكس" وهو من المواد المخدرة، مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة بإجمالي 139 قرصا، بالإضافة إلى ضبط 8 أصناف عبارة عن منشطات جنسية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي 331 قرصا وضبط 3 أصناف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية جدول الثاني بدون فواتير، مجهولة المصدر بإجمالي 30 قرصا.

وفُتشت السيارة الخاصة بأحد الأفراد المتواجدين داخل الصيدلية وتبين وجود الآتي: ضبط 16 صنف أدوية جدول أول وثان موجودة بمكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير مستوف اشتراطات التخزين وهي مجهولة المصدر بدون فواتير بإجمالي 2772 قرصا، وضبط 4 أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي 42 قرصا وفيال وضبط صنف أدوية صحة وتأمين صحي غير مصرح ببيعه أو تداوله داخل المؤسسات الصيدلية بإجمالي 240 قرصا وضبط 15 صنف أدوية عبارة عن عينات مجانية غير مصرح ببيعها وتداولها داخل المؤسسات الصيدلية بإجمالي 2024 قرص.

تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحين صدور قرار النيابة و عمل محضر بجميع المخالفات.