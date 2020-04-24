مسؤول يمني: مغادرة معظم أفراد البعثة الأممية في الحديدة إلى دولهم

أكد مسؤول حكومي يمني، أمس الخميس، مغادرة أفراد بعثة الأمم المتحدة، على متن السفينة الأممية في مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تتبع الحكومة الشرعية) في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 65 موظفا في البعثة الأممية (انمها) غادروا على متن السفينة الأممية في الحديدة إلى دولهم.

وأوضح الدبيش أن، أباهيجيت جوها، الجنرال الهندي رئيس البعثة بقى ومعه عدد لا يزيد عن ثمانية موظفين في السفينة الراسية في البحر الأحمر.

وأضاف: "مغادرة البعثة الأممية تعبير عن استيائها من إدارة ملف اتفاق الحديدة من قبل المبعوث الأممي ورئيس لجنة إعادة الانتشار الذي وصف بالرجل الهش، والذي أضعف أداء البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة".

واعتبر الدبيش أن هذه الخطوة تؤكد فشل اتفاق الحديدة الذي وقعت عليه أطراف الصراع خلال مشاورات ستوكهولم.

وتأسست البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

وقامت البعثة بنشر، خمس نقاط مراقبة مشتركة تضم ضباط ارتباط (قوات حكومية، وقوات حوثية)، لمراقبة وقف إطلاق النار بالمدينة التي تشهد اشتباكات مسلحة، في حين يتبادل طرفا الصراع الاتهامات بشأن خرق الاتفاق حتى هذا اليوم.

وكان مجلس الأمن قد مدد عمل البعثة في مطلع العام الجاري لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو القادم.