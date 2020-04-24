رئيس الحكومة اللبنانية يعلن التزامه حماية الجيش لحفاظه على الوحدة الوطنية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الجمعة، التزامه حماية الجيش اللبناني الذي يحمي الوحدة الوطنية وذلك بعد لقائه وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في مقر الوزارة في اليرزة شمال شرق لبنان.

وقال الرئيس دياب "إن المؤسسة العسكرية بقيت في كل المحطات الصعبة نموذجاً للوحدة الوطنية ولم تدخل في أروقة الطائفية، وإن الجيش هو حامي الوحدة الوطنية وصمام الأمان الذي يحفظ الاستقرار".

وأضاف "أنا ملتزم حماية الجيش لأنني مؤمن بدوره، وهو الأرض الصلبة. ومصلحة الجيش حاجة وطنية وعندما نؤمن له الراحة، فبذلك نضع مدماكا لاستقرار لبنان. والرهان عليه لمنع العابثين بأمن الوطن من تحقيق أهدافهم".