مدير مستشفى كفر الزيات ينفي وفاة حالة بالحجر الصحي اليوم

قال الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بمحافظة الغربية، إن المستشفى لم يحدث بها أي حالات وفاة نهائيا اليوم الجمعة.

وأشار مدير مستشفى الحجر الصحي إلى أن الأماكن بالمستشفى كافية لاستقبال أية حالات جديدة، وعلى أتم الاستعداد مع جاهزية العلاجات والمستلزمات الطبية وتوافرها بكثرة، مشيرا إلى تحسن الحالات الموجودة حاليا، وأن الحالة الصحية لهم مستقرة ولا تنبئ بأي خطورة.

ورفض البرعي، الكشف عن إجمالي عدد المصابين داخل المستشفى، مشددا على أن الإعلان الرسمي عن عدد الإصابات يتم من خلال وزارة الصحة وحدها.