 فيديو.. منافسة قوية بين محمد هنيدي وأحمد السقا في أولى حلقات برنامج «اغلب السقا» - بوابة الشروق
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فيديو.. منافسة قوية بين محمد هنيدي وأحمد السقا في أولى حلقات برنامج «اغلب السقا»

السقا وهنيدي
السقا وهنيدي
أسماء الدسوقي
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 8:49 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 8:49 م

حل الفنان محمد هنيدي، مساء اليوم الجمعة، ضيفًا للحلقة الأولى من برنامج «اغلب السقا»، الذي تقدمه الفنانة «رزان مغربي» عبر فضائية «mbc مصر»، ويستمر طوال شهر رمضان.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ليحصل كل منهما على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وفاز السقا في المرحلة الأولى، والتي كانت تعتمد على عضلات الفم، وهنيدي في المرحلتين الثانية «مين حبيبي أنا» والثالثة «قطعني حتت».

وتندرج فكرة البرنامج ضمن أهم الفورمات العالمية، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته ثلاثين نجمًا من مصر، ولبنان، وسوريا، ومن أبرز النجوم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.


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