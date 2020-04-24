الحكومة الألمانية تسعى للتوسع بشدة في أنظمة المؤتمرات واللقاءات عن بعد بسبب كورونا

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قامت الهيئة الاتحادية للدخول الآمن إلى النظم الإلكترونية المخصصة للعمل عن بعد في ألمانيا منذ بداية جائحة كورونا بتوسيع إمكانيات التفاعل عبرها توسعة كبيرة وتسعى للمزيد.

وتهدف هذه التوسعة إلى تمكين العديد من الموظفين الألمان من العمل من خارج مكاتبهم ومؤسساتهم.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية ردا على سؤال إن الهيئة الاتحادية للراديو الرقمي رفعت من سعة خدماتها للسلطات والمنظمات ذات المهام الأمنية منذ ذلك الحين حيث رفعت مرات الوصول للعمل المتنقل داخل الشبكات الاتحادية من حوالي 4000 مرة إلى ما يناهز 17 ألفا.

وقال متحدث باسم الوزارة: "هناك خطة لتوسيع ضخم آخر لنظم مؤتمرات الفيديو والتليفون يبدأ في يونيو المقبل".

وأضاف المتحدث أن هذا يهدف أيضا للتحضير لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي القادمة التي تتولاها ألمانيا في الأول من يوليو المقبل لمدة ستة أشهر.