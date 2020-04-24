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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطني بلاده إلى "الاستمتاع بالشمس" بعد الكشف عن دراسة تظهر انه من المفترض أن ضوء الشمس والحرارة المرتفعة تقضي أسرع على فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال الإيجاز اليومي لفريق العمل المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا: "آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فإن ذلك أمر عظيم".

وعرض المعلومات بيل بريان، رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن الداخلي، قائلاً إن مدة عمر الفيروس تنخفض إلى النصف خلال دقيقتين في ظروف الصيف مقابل 18 ساعة بدون أشعة الشمس.

ولم يذكر بريان وترامب كيف أجريت الدراسة ولم يقدما أي بيانات جوهرية.

يجدر بالذكر أن الدكتور أنطوني فاوتشي، مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض الوبائية، والدكتورة ديبورا بيركس العضو في فريق العمل المعني بمكافحة «كوفيد-19» لم يعلقا على محتوى الدراسة خلال المؤتمر.

وشهدت أماكن مثل سنغافورة، التي تتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ودرجات الحرارة بها مرتفعة، تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب: "إنا هنا لعرض الأفكار".