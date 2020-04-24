وزير المالية الألماني يشيد بسرعة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات لمواجهة كورونا

أشاد وزير المالية الألماني أولاف شولتس، بسرعة الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار المساعدات المالية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال شولتس في تصريحات لإذاعة ألمانيا، اليوم الجمعة، إن حزمة المساعدات المُقرة حاليا بقيمة 500 مليار يورو "خطوة سريعة إلى حد ما يمكننا أن نبني عليها الآن بالنسبة للفترة المقبلة".

وذكر شولتس أنه يتعين مقارنة أداء الاتحاد الأوروبي في التصرف حيال الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام لمعرفة الفرق، وقال: "حينها سيتضح لكم مدى سرعة التصرف الآن".

وكان الاتحاد الأوروبي وافق أمس الخميس على حزمة مساعدات بقيمة 500 مليار يورو وتأسيس صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 1000 مليار يورو. ولا تزال تفاصيل عمل هذا الصندوق غير محسومة، ومن المقرر أن تعمل المفوضية الأوروبية على وضع نموذج مقبول للجميع لاستخدام هذا الصندوق بحلول منتصف مايو المقبل.

ولم يحدد شولتس تكلفة هذه الإجراءات بالنسبة لألمانيا، موضحا أنه من المهم الآن تحديد ما هو ضروري، وقال: "قلنا من قبل إننا مستعدون لدفع أموال أكثر من الماضي".

ولم تحدد المستشارة أنجيلا ميركل أيضا قيمة الأموال الإضافية التي تستعد البلاد للمساهمة بها في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2018، بلغت مساهمة ألمانيا للاتحاد الأوروبي 4ر13 مليار يورو.