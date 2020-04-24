حكماء الاقتصاد يحذرون الحكومة الألمانية من المبالغة في إجراءات دعم الاقتصاد

حذر "حكماء الاقتصاد" الحكومة الألمانية، من المبالغة في إجراءات دعم الاقتصاد، في إطار مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، مناشدين الحكومة انتهاج سياسة ملتزمة باقتصاد السوق.

وقال رئيس مجلس "حكماء الاقتصاد" لارس فيلد، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "ما يتم مناقشته حاليا على وجه الخصوص يعد مشكلة. هناك انطباع بأن كل قطاع يريد أن يتم دعمه على نحو خاص"، مشيرا على سبيل المثال إلى أن قطاع الفندقة يريد خفض ضريبة القيمة المضافة، الذي تم إقراره حاليا، بينما يطالب قطاع السيارات بحوافز شراء سيارات جديدة، في حين يريد قطاع تجارة التجزئة قسائم شراء.

وذكر فيلد أنه إذا تم الاستمرار في هذا الطريق لن يكون بالمقدور تلبية المتطلبات من ناحية السياسة المالية، موضحا أن هذا ينبطق أيضا على إجراءات السياسة الاجتماعية، مثل زيادة دعم الوظائف التي تحولت إلى الدوام الجزئي أو تمديد فترة استحقاق دعم البطالة، وقال: "يساورني قلق أيضا بشأن ما إذا كنا سننجح في العودة إلى السياسة الاقتصادية الطبيعية".

وانتقد فيلد خطط تشديد قانون التجارة الخارجية، وقال: "الهدف نحو بناء حصن حول أوروبا هو بالتأكيد الطريق الخطأ".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم تصعيب شروط الاستحواذ على الشركات الألمانية التي تعمل في مجالات مهمة استراتيجيا.

وأقرت الحكومة خلال الأزمة برامج دعم شاملة للحفاظ على الوظائف والشركات، كما أنشات صندوقا لمساهمة الدولة في الشركات في حالة الضرورة.