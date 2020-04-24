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رئيس وزراء أيرلندا يرى إمكانية تخفيف قيود كورونا بعد 5 مايو

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 8:10 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 8:10 م

رهنت الحكومة الأيرلندية تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا بالبيانات الصادرة خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة أن الكثير سيعتمد على البيانات خلال الأيام الأحد عشر المقبلة.

وذكر أنه إذا تم انتهاك القواعد، فهناك مخاطر بتمديدها لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى، محذرا من مخاطر موجة ثانية للفيروس.

وسجلت أيرلندا حتى الآن 17 ألفا و607 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، ووفاة 794 شخص بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وتعافي 9 آلاف و233 حالة من المرض.


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