الصين تلاحق قضائيا أول مواطن أجنبي بتهمة التدخل في شؤون هونج كونج

لاحقت الصين قضائيا مواطنا أجنبيا بتهمة "التواطؤ مع قوى خارجية للتدخل في شؤون هونج كونج" للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم شبه المستقل في يونيو الماضي.

وذكرت وسائل اعلام حكومية رسمية في الصين، اليوم الجمعة، أن التحقيقات التي أجرتها وكالة الأمن القومي في قوانجتشو خلصت إلى أن رجل الأعمال البليزي "لي هينلي هو شيانج" مول "مجموعات معادية للصين في الولايات المتحدة"، و"أنشطة إجرامية تعرض الأمن القومي-الصيني- للخطر".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في يونيو الماضي بسبب قانون تسليم المطلوبين الذي بات الآن لاغياً، زعمت وسائل الإعلام الصينية الحكومية في كثير من الأحيان أن قوى أجنبية مولت الحركة وتنظيمها - الأمر الذي جذب أكثر من مليون شخص للمشاركة في التظاهرات بشكل متكرر.

وألقي القبض على لي في قوانجتشو في نوفمبر الماضي، بعد فترة وجيزة من اعتقال المواطن التايواني لي مينج تشو في شينزين بزعم سرقته أسرار الدولة لصالح قوى أجنبية والمشاركة في ما وصفته صحيفة بكين إيفنينج نيوز "بالفوضى المعادية للصين".

وقال النائب الديمقراطي في هونج كونج تيد هوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "توقيت وطبيعة الملاحقة مثيران للقلق" في أعقاب دعوة بكين الأخيرة لتطبيق قوانين جديدة للأمن القومي في الإقليم واعتقال 14 مشرعا وناشطا الأسبوع الماضي.