محكمة ألمانية تحظر مظاهر لليمين المتطرف ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا

منعت محكمة في ولاية سكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا، جماعة يمينية متطرفة من التظاهر مساء اليوم الجمعة، مستشهدة بمظاهرة سابقة لحزب"بروشيمنيتس" شارك فيها العديد من المتظاهرين، في انتهاك لقيود تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقضى قرار المحكمة، وهو غير قابل للطعن، بأن سلطات مدينة شيمنيتس ليست ملزمة بإعطاء إذن خاص للمجموعة للتظاهر؛ نظراً لأن الاحتجاجات محظورة إلى حد كبير كجزء من تدابير الوقاية من الفيروس المميت.

وتقدم حزب بروشيمنيتس بطلب للحصول على إذن لتنظيم مظاهرة ضد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا بمشاركة 500 متظاهر.

ورفضت المدينة الطلب، لكن قضت محكمة أدنى بأنه يمكن السماح للمجموعة بالتظاهر ، ولكن بمشاركة 15 شخصاً كحد أقصى.