ذكر اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في ألمانيا، أن جائحة فيروس كورونا المستجد كشف عن ضعف مهارات الطهي في ألمانيا.

وقال كريستوف مينهوف، المدير العام للاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد علمنا منذ سنوات أن كفاءة الطهي انخفضت في ألمانيا بشكل كبير".

وأوضح مينهوف أن ذلك تسبب في مشاكل للكثير من الناس في الوقت الذي أغلقت فيه المطاعم أبوابها تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع: "أجبر الناس بشكل كبير على الاعتماد على مهاراتهم في الطهي بعد أن أصبحت ما تقدمه مطاعم الوجبات السريعة، والبطاطس المقلية، والمطاعم الإيطالية القريبة ليست خيارا، وهي محدودة".

وأضاف أنه في مجتمع كثيف العمل اعتاد كثير من الناس على تناول الطعام سابق التجهيز من مطاعم الوجبات السريعة والمقاصف والمخابز، "الآن يقف الناس في محلات السوبر ماركت ويسألون أنفسهم"، حسناً، كيف أعد البرجر بنفسي؟".