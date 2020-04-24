وزراء الاقتصاد بالحكومة والولايات الألمانية يبحثون الخروج من أزمة كورونا

عقد وزراء الاقتصاد في الحكومة والولايات الألمانية مؤتمرا عن بعد مساء الخميس للتشاور بشأن إيجاد استراتيجية لخروج المؤسسات الاقتصادية من ضغوط أزمة وباء كورونا المستجد واتخاذ منهج مشترك للخروج من هذه الأزمة.

صرح بذلك كاي شتورينبيرج المتحدث باسم وزيرة الاقتصاد بولاية بريمن ورئيسة المؤتمر كريستينا فوجت (حزب اليسار) لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال شتورينبيرج إنه تم أولا وضع ملخص لخطط مختلفة طرحتها الولايات لتخفيف الإجراءات يمكن بعد ذلك أن يستغل كأساس للقرارات.

وقال شتورينبيرج: "سنتوصل إلى تقدير للموقف بصورة سريعة نسبيا".

كانت فوجت أعلنت في المؤتمر عن تأييدها لمزيد من المساعدات للقائمين بمشروعات مستقلة مشيرة قبل المناقشات إلى "الوضع المأساوي لأصحاب هذه المشروعات الآن".