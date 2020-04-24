تحويل 10 مصابين بكورونا من مستشفى الداخلة إلى العزل فى إسنا بالأقصر

حولت مستشفى الداخلة العام بالوادى الجديد، 10 حالات مصابة بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحى فى إسنا بمحافظة الأقصر، وتشمل 6 ممرضين وممرضات و2 عمال وفرد أمن وفتاة وهى نجلة سيدة توفت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى الوادى الجديد 13 حالة.

وتواصل مديرية الصحة إجراء المسح وسحب العينات من جميع أطقم الممرضين والأطباء بمستشفى الداخلة، وكذلك إجراء مسح لعدد من المخالطين للحالات التى تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بمركز الداخلة، وتم تحويلها إلى مستشفى العزل فى إسنا، وكذلك الحالات التى ظهرت منذ يومين وتم تحويلها إلى مستشفى العزل فى أبوتيج لضمان السيطرة والوقاية فى إطار الإجراءات الاحترازية، وضمان عدم ظهور إصابات جديدة والعلاج السريع للحالات التى يكتشف إصابتها، علاوة على تعقيم المستشفيات واتباع الطرق الوقائية السليمة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره بالمحافظة وحماية صحة المواطنين.

من جانبه قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إغلاق مستشفى الداخلة تماما وإخلائها باستثناء الحوادث فقط والحالات الطارئة التى تنقلها سيارات الإسعاف، وسحب عينات وفحص من جميع أطقم التمريض والأطباء بالمستشفى.

وأضاف الزملوط أنه تم تشكيل فريق أزمة فى الداخلة برئاسة حنان مجدى نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الصحة بالداخلة ورئيس المركز ومأمور قسم الشرطة والتواجد باستمرار لحين الانتهاء من محاصرة الوباء وحماية صحة المواطنين.